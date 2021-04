28.04.2021 - Everfuel (ISIN: DK0061414711) macht weiter mit seiner Expansionsstrategie zum "Mittler zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff" zu werden. Nach dem grossangelegten Norwegen-Plan, am 19.03.2021 veröffentlicht, kommt nun das Nachbarland in den Fokus: 15 Wasserstofftankstellen in Schweden geplant Bis Ende 2023 will Everfuel 15 H2-Tankstellen strategisch über Schweden verteilt einrichten. Der Plan deckt nach Norwegen den zweiten Teilbereich von Everfuels skandinavischer grüner Wasserstoff-Betankungsstrategie ab. Für LKW, Busse und PKW sollen die Hauptverkehrskorridore zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...