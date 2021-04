Der DAX dürfte es am Mittwoch weiter ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte höher auf 15.260 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15.501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht.Auch in den USA traten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 auf der Stelle vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch. Der Dow Jones schloss 0,01 Prozent höher bei 33.984,93 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500, der am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...