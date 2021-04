DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Clean Power Capital Corp.: Clean Power gibt die Ernennung des President von PowerTap durch den California Hydrogen Business Council (CHBC) zum Vorsitzenden des CHBC- Ausschusses bekannt



28.04.2021 / 07:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Clean Power Capital gibt die Ernennung des President von PowerTap durch den California Hydrogen Business Council (CHBC) zum Vorsitzenden des CHBC- Ausschusses der Initiative für leichte Nutzfahrzeuge und Infrastruktur bekannt



VANCOUVER, British Columbia und Toronto, Ontario, 28. April 2021 - Clean Power Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt bekannt, dass der California Hydrogen Business Council (CHBC) am 19. April 2021 den President der PowerTap Hydrogen Fueling Corp., Salim Rahemtulla, zum Vorsitzenden des CHBC-Ausschusses der Initiative für leichte Nutzfahrzeuge und Infrastruktur ernannt hat. Clean Power besitzt 94,5 % von PowerTap. Durch PowerTap liegt der Schwerpunkt von Clean Power auf dem Einsatz seiner patentierten Wasserstoffproduktionstechnologie zum Aufbau eines Tankstellennetzes für blauen Wasserstoff in den USA, um dem erwarteten Absatzwachstum von Wasserstofffahrzeugen entgegenzukommen. Besuchen Sie: www.PowerTapfuels.com Die CHBC-Initiative für leichte Nutzfahrzeuge und Infrastruktur ist eines von vier politischen Komitees, darunter Komitees für schwere Nutzfahrzeuge und Infrastruktur, erneuerbaren Wasserstoff und Klimawandel sowie Pipeline- und Brennstoffzelleninfrastruktur, die sich in Kalifornien auf die Bereitstellung durch mitgliederorientierte Ausbildung und Marktinformationen konzentrieren. Diese Ausschüsse leiten CHBCs Engagement für Gesetze und Regulierungsmaßnahmen, die die Entwicklung und Vermarktung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Kalifornien ermöglichen, einschließlich Transportanreizen und emissionsfreien Fahrzeug- und Infrastrukturprogrammen.



Diese Ernennung wird dazu beitragen, dass die Führungsrolle von PowerTap das Wachstum von Wasserstoff im Transportsektor zu Lösungen des "Henne-Ei" -Problems vorantreibt, das im Zusammenhang mit dem Einsatz von Brennstoffzellentechnologie und Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur besteht. "Wir freuen uns, Salim Rahemtulla, einen Vertreter von PowerTap, zum Vorsitzenden dieses äußerst wichtigen Ausschusses zu ernennen. Die Führungsrolle von Herrn Rahemtulla wird die CHBC bei ihrer Mission unterstützen, die Kommerzialisierung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologielösungen unserer Mitglieder voranzutreiben", sagte Bill Zobel, Executive Director von CHBC. "Wir sind begeistert von der Ernennung eines Vertreters von PowerTap, der dieses Initiativkomitee leiten und eine Rolle der Unterstützung des Wachstums und der Expansion des Wasserstoffeinsatzes bei leichten Nutzfahrzeugen und Infrastruktur spielen wird", sagte Raghu Kilambi, CEO von Clean Power. Über den California Hydrogen Business Council



Der California Hydrogen Business Council (CHBC) besteht aus Unternehmen, Agenturen, Nichtregierungsorganisationen und Hochschulen, die sich mit dem Wasserstoffgeschäft befassen. CHBC setzt sich dafür ein, die Kommerzialisierung von Wasserstoff- und Brennstoffzellen im Energie- und Transportsektor voranzutreiben, um Kaliforniens Klima-, Luftqualitäts- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen. CHBC bietet seinen Mitgliedern einen deutlichen Wert und ist die unverzichtbare und führende Stimme bei der Förderung des Einsatzes von Wasserstoff und Brennstoffzellen in Kalifornien und darüber hinaus.

Der sektorübergreifende Fokus der CHBC bietet Industrie, Wissenschaft, Regierung und Nichtregierungsorganisationen, die auf dem kalifornischen Markt tätig sind, eine zentrale Anlaufstelle, um Zugang zu Engagement und Bildungsressourcen zu erhalten, einschließlich der politischen Vertretung beim Gouverneursbüro, beim Gesetzgeber und bei den Aufsichtsbehörden, bei Industrie-Newsletter-Updates, Veranstaltungen, Webinare und vieles mehr. Für Organisationen, die daran interessiert sind, der CHBC beizutreten und sich an ihren Aktivitäten zu beteiligen, besuchen Sie www.californiahydrogen.com. Über Clean Power Capital Corp. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in ihren Anlagen zu suchen. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



Kontakt bei CHBC Contact

Peter Thompson, CHBC Communications Director

pthompson@californiahydrogen.org

Tel.: +1 (310) 455-6095 Anschluss 302 PR Kontakt

Investor Contact:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com Kontakt bei Clean Power Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Tel.: 604-687-2038 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

28.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de