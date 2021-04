In 2020 lief die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) den anderen Autoherstellern davon. Auch die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) konnte - trotz eingeleiteter Elektro-Transformation - nicht Schritt halten. Doch dieses Jahr scheint sich das Blatt zu wenden, und der Volkswagen-Aktienkurs bläst zur Aufholjagd. So steht bei der VW-Vorzugsaktie seit Jahresanfang ein Plus von satten 50 % zu Buche. Wesentlich besser als der Tesla-Aktienkurs, der unter starken Schwankungen nur um 5 % anstieg (Stand aller Angaben: 23. ...

