Der Goldhandel am Mittwoch steht ganz im Zeichen der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.Die Statements der Fed werden um 20.00 Uhr veröffentlicht. Danach steht Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Im Vorfeld drückten anziehende US-Renditen den Goldpreis in leicht negatives Terrain. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mit 1,63 Prozent p.a. wieder deutlich mehr Rendite ab. Am Freitag lag dieser Wert zeitweise unter 1,55 Prozent. Weil ein ...

