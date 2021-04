DJ Symrise wächst organisch um 10,5 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise ist zum Jahresauftakt in allen Geschäftsbereichen deutlich gewachsen, bekam aber erheblichen Gegenwind von der Währungsseite. Der Umsatz legte dank guter Entwicklung in allen Segmenten um 3,5 Prozent auf knapp 950 Millionen Euro zu, wie der Hersteller von Duft- und Aromastoffen in Holzminden mitteilte. Organisch entsprach das einem Anstieg um 10,5 Prozent.

Analysten hatten laut Vara Research im Konsens mit einem Umsatz von 933 Millionen Euro und einem organischen Wachstum von 8 Prozent gerechnet. Ergebniskennziffern nennt das Unternehmen zum ersten Quartal nicht.

Das Bestellverhalten sei erneut stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, sagte Vorstandsvorsitzender Heinz Jürgen Bertram. Anwendungen für Hygiene und Mundpflege, das Kochen zu Hause sowie für Heimtiernahrung seien besonders gefragt gewesen. Außerdem habe man die wegen des Cyberangriffs im Dezember noch offenen Bestellungen abgearbeitet. Die IT-Systeme seien wieder vollständig in Betrieb. "Wir sehen uns daher für die kommenden Monate sehr gut aufgestellt", sagte Bertram.

Symrise bestätigte das Ziel, in diesem Jahr organisch um 5 bis 7 Prozent zu wachsen.

