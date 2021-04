Der Job ist sinnlos, der Arbeitgeber gleichgültig - das sind nur zwei der Gründe, warum Menschen in der Krise kündigen. Ein Führungsexperte kommentiert die häufigsten Auslöser. Die Pandemie geht an die Substanz: Eltern, die ihre Kinder im Homeoffice betreuen; Systemrelevante, die sich im Präsenzbetrieb einem Infektionsrisiko aussetzen; Menschen, die in die Kurzarbeit gegangen sind oder ihren Job komplett verloren haben; Unternehmende und Selbstständige, die ewig auf Coronahilfen warten. Dieses Virus macht etwas mit den Menschen und das wird vor allem auch dadurch ...

