Die Deutsche Bank hat in den ersten drei Monaten 2021 so gut verdient wie seit sieben Jahren nicht und den Grundstein für den angestrebten Jahresgewinn gelegt. Vor Steuern standen zum Ende des ersten Quartals rund 1,6 Mrd. Euro Plus in den Büchern - deutlich mehr als erwartet worden war. Vom Nachsteuergewinn von etwas über 1 Mrd. Euro müssen noch Zinszahlungen für bestimmte Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 908 Mio. Euro entfiel. Auch hier wurden alle Erwartungen übertroffen. Ein Jahr zuvor hatte dieser Wert noch bei minus 43 Mio. Euro gelegen. Dennoch gelang Deutschlands größtem Geldhaus im Jahr der Corona-Krise die Trendwende mit dem ersten Jahresüberschuss seit dem Jahr 2014.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de