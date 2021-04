Der Essenslieferdienst Delivery Hero geht dank der Übernahme des südkoreanischen Anbieters Woowa mit viel Rückenwind in das Jahr. Nach einem starken Auftakt werde für das Gesamtjahr ein Umsatz zwischen 6,1 und 6,6 Milliarden Euro angepeilt, teilte das in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...