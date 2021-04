DURCHBRUCH GELUNGEN: EILMELDUNG: Nächster Meilenstein erreicht! Mit Vollgas zur Medikamentenherstellung!

Anzeige / Werbung

In-vivo-Testprogramm bestätigt positive Effekte seiner zum Patent angemeldeten Verbindungen

Liebe Leserinnen und Leser,

Shroom-Boom: Der lang erwartete US-Börsengang (NASDAQ) von Mindmed katapultierte nicht nur die Aktie in neue Höhen, sondern bringt den gesamten Sektor wieder aufs Spielfeld. Inzwischen ist den meisten Investoren klar, dass hier ein völlig neues Anlagesegment entsteht!

Hier ist man noch von Anfang an dabei, denn wenn demnächst auch ATAI an die Börse kommt wird der Hype erst so richtig losgehen und der Mainstream aufspringen! Wir erwarten zudem eine erhöhte Übernahmetätigkeit! Insgesamt also prächtige Aussichten auf hohe Gewinne im Sektor - setzen Sie auf die richtigen Aktien:

Wussten Sie, dass heute weltweit über 264 Millionen Menschen depressiv sind? Wir sprechen inzwischen von einer regelrechten Volkskrankheit!

Das geht aus einem Analysebericht der International Pharmaceutical Students Federation hervor. Doch damit noch nicht genug. In der deutschen Bevölkerung sind im Laufe eines Jahres insgesamt 8,2 % erkrankt. Das entspricht 5,3 Millionen Bundesbürgern und laut aktuellen Umfragen hat sich der Anteil der Menschen mit schweren depressiven Symptomen während der Corona-Krise sogar noch deutlich verstärkt. Vor allem die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen sei besonders stark betroffen.

Quelle: International Pharmaceutical Students Federation

Volkskrankheit Depression

Winston Churchill verwendete einst einen "schwarzen Hund" als Metapher für seine Depression. Die meisten Menschen, die an dieser seelischen Erkrankung leiden, fühlen sich ausgelaugt, traurig und leer - andere gehetzt und getrieben. Auch wenn die Krankheit öffentlich lange kaum wahrgenommen wurde - längst hat sie den Rang einer Volkskrankheit.

Bei ihrer Behandlung spielen antidepressive Medikamente eine zentrale Rolle. Doch obwohl zahlreiche und bewährte Antidepressiva zur Verfügung stehen, kommt es oft zu langwierigen und schweren Krankheitsverläufen, mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen.

Besondere Krankheiten bedürfen besondere Maßnahmen

Depressionen schränken Patientinnen und Patienten in ihrem Leben erheblich ein. Wenn erste Therapieschritte nicht wirken und Medikamente ausgetauscht werden müssen, führt dies oft zu sehr langen Behandlungszeiten. In dieser Situation verlieren die Menschen oft ihre Hoffnung, und die Gefahr eines Suizids steigt. Daher ist es umso wichtiger, neue Strategien zu entwickeln, mit denen den Betroffenen schneller geholfen werden kann!

Psychedelika = Neue therapeutische Behandlungsansätze für seelische Erkrankungen

Eine dieser neuen Strategien, um Betroffenen schnell und ohne Nebenwirkungen helfen zu können sind psychedelische Medikamente wie z.B. Psylocybin (= die sogenannten "Magic Mushrooms"). Diesen werden heilende Kräfte ganz ohne Nebenwirkungen nachgesagt, welche es nun in zahlreichen klinischen Studien zu erforschen und zu beweisen gilt.

Der Markt für psychedelische Medizin ist bereits jetzt einige Milliarden wert und wird in Zukunft noch viel stärker ansteigen!

Quelle: databridgemarketresearch.com

Der Research-Spezialist Data Bridge Market Research geht in seiner globalen Marktanalyse über den psychedelischen Medikamentenmarkt von einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,3% im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 aus. Mit dieser Wachstumsrate wird der Markt für Psychedelika 2028 einen Wert von 7,6 Milliarden USD erreichen. Dabei wird die steigende Prävalenz von psychischen Depressionen und Angstzuständen und die Verfügbarkeit von Off-Label-Drogen die wichtigsten Treiber sein.

Von diesem Kuchen möchte Mindset Pharma in Zukunft ein großes Stück abhaben und gibt daher so richtig Gas!! In den letzten Wochen konnte der Arzneimittelentwickler bereits gehörig auf sich aufmerksam machen und die positiven Nachrichten reißen nicht ab!

Mindset Pharma Inc. (WKN: A2QK93)

Hier kann Großes entstehen und die bisherigen Studien unterstreichen dies!

Mindset Pharma (WKN: A2QK93), ist ein Arzneimittelentwickler, der sich auf die Bereitstellung neuartiger und patentierbarer psychedelischer Wirkstoffe für die Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen konzentriert.

Das Unternehmen wurde von weltweit anerkannten Experten für Arzneimittelentwicklung und medizinischer Chemie gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Es stellt eine proprietäre Bibliothek von transformativem psychedelischem geistigem Eigentum (IP) zusammen, das entwickelt wurde, um chronische neuropsychiatrische Störungen effizient und sicher zu behandeln.

BREAKING NEWS: In-vivo-Testprogramm bestätigt positive Effekte seiner zum Patent angemeldeten Verbindungen!

In der aktuellen Pressemeldung (Link hier) Die Kooperation mit InterVivo Solutions Inc., die wir Ihnen erst im letzten Artikel angekündigt hatte, trägt bereits Früchte! Das von InterVivo Solutions Inc., im Auftrag von Mindset Pharma, durchgeführte In-vivo-Testprogramm bestätigt, dass der Großteil seiner zum Patent angemeldeten Verbindungen aus vier chemischen Grundstruktur-Familien positive Effekte in In-vivo-Modellen zeigen, die eine hohe Korrelation zu psychedelischen Wirkungen beim Menschen aufweisen.

Damit ist der Weg frei für weitere Tests, um Erkrankungen am zentralen Nervensystem durch Psychedelika endlich heilbar zu machen!

Sobald Mindset Pharma (WKN: A2QK93), das In-vivo-Screening seiner Verbindungen abgeschlossen hat, wird der vielversprechendste Kandidat aus jeder Familie als Lead ausgewählt und dann in IND-ermöglichenden Studien untersucht. Das Unternehmen geht davon aus, in Kürze einen ersten Lead-Kandidaten auszuwählen und plant, bis Mitte 2022 IND-ermöglichende Studien abschließen zu können.

15 von 19 untersuchten Verbindungen zeigen eine psychedelische Wirkung beim Probanden, die mit einer gleichen Wirkung beim Menschen assoziiert ist.

Dabei liefern diese Tests sehr wichtige Erkenntnisse zu:

funktionellen Agonisten-Eigenschaften am 5-HT2A-Rezeptor

Potenz

Penetration in das zentrale Nervensystem

orale Bioverfügbarkeit

Wirkdauer

halluzinogenen Eigenschaften

Sicherheit

Das Erreichen dieser hohen Erfolgsrate in präklinischen Arzneimittelstudien wird vom Management und wissenschaftlichen Beirat von Mindset als außergewöhnliche Leistung angesehen!

Malik Slassi, Senior VP of Innovation bei Mindset, kommentierte:

"Wir freuen uns über eine so konstant hohe Erfolgsrate unseres In-vivo-Screening-Programms, das eine Reihe von phänotypischen Nagetierscreenings umfasst, um die funktionellen Agonisten-Eigenschaften bei den 5-HT2A-Rezeptor-Studien zu verdeutlichen. Während wir zusätzliche Verbindungen aus unseren neueren psychedelischen Arzneimittelfamilien untersuchen, liefern unsere präklinischen Studien weiterhin positive Ergebnisse. Mindset ist gut positioniert, um vielversprechende Hauptarzneimittelkandidaten auszuwählen, um mit einem starken Pool an neuartigen Verbindungen IND-ermöglichende Studien zu beginnen. Dazu gehören nicht nur Familie 1 und Familie 2, die sich als hochwirksame Psilocybin-Analoga zeigen, sondern auch Familie 3 und Familie 4, die Mindset weiterentwickelt und definiert."

Mindset Pharma (WKN: A2QK93) kommt seinem Ziel immer näher! Wichtige Tests haben bereits bewiesen, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Weg ist und man wird weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um den Millionen Patienten so schnell wie möglich helfen zu können!

Psychische Erkrankungen nehmen in allen Ländern zu und könnten die Weltwirtschaft bis 2030 jährlich bis zu 16 Billionen Dollar kosten.

Erkrankungen am zentralen Nervensystem können erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche haben, wie z. B. Schul- oder Arbeitsleistung, Beziehungen zu Familie und Freunden und die Fähigkeit, an der Gemeinschaft teilzunehmen.

Mindset Pharma hat sich für eine glänzende Zukunft perfekt positioniert!

Entwicklung psychedelischer Medikamente der nächsten Generation durch geschützte Patente und unternehmenseigenen Syntheseprozess.

Optimale Positionierung in den Milliarden-Märkten Psychedelika und Antidepressiva.

Weltweit führende Position in der Entdeckung neuer psychedelischer Wirkstoffe mit starkem IP-Portfolio: mehrere Patentanmeldungen, synthetisierte Verbindungen und starke Beweise für Rezeptorbindung.

Bahnbrechender Psilocybin-Syntheseprozess mit kurzfristigem Umsatzpotenzial.

Starkes wissenschaftliches Team & Geschäftsmodell mit geringer Kapitalintensität.

Ausreichend finanziert: Durch bereits abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen CAD im Dezember 2020 sind aktuell 5,4 Millionen CAD in der Kasse.

Relativ geringe Anzahl an ausstehenden Aktien (etwa 66,2 Millionen).

Mega Absatzmärkte mit riesiger Marktchance! Die Konkurrenz könnte anklopfen.

Mittelfristiges Unternehmensziel: Schaffung von multi-einsetzbaren Medikamenten für verschieden Krankheiten! (Universal-Medikament der nächsten Generation).

Besuchen Sie gerne die Webseite des Unternehmens, um sich genauer über die innovative Gesellschaft zu informieren:

Nutzen Sie jetzt noch die günstigen Kurse für strategische und taktische Positionszukäufe…

Name: Mindset Pharma Inc. WKN: A2QK93 ISIN: CA60268M1023 Börsenkürzel Deutschland: 9DF Börsenkürzel Kanada: MSET Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,54 CAD (CSE) bzw. 0,35 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Mindset Pharma Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

