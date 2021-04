Die Auftragsflut bei Nordex geht weiter. Am Mittwoch meldet der Turbinenbauer einen neuen Erfolg in den Niederlanden. An der Börse kommt das gut an, die Aktie setzt ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Das kürzlich erreichte Mehrjahreshoch bei 29,20 Euro rückt wieder in den Fokus.Nordex liefert insgesamt acht Turbinen der 3- und 4-Megawatt-Klasse für einen Windpark mit einem Volumen von 35 Megawatt. Auftraggeber ist ein Gemeinschaftsunternehmen des grünen niederländischen Versorgers Greenchoice, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...