Die Dax-Anleger blieben auch am Dienstag in Wartestellung. Dementsprechend setzte der Deutsche Aktienindex seine Pendelbörse fort und machte keine Anstalten seine Seitwärtsrange zu verlassen. Einmal probierte er es doch und rutschte dabei auf ein Tagestief bei 15.186 Punkten. Danach setzte aber sofort eine Erholung ein. Im Gegensatz zu den US-Indizes, die zuletzt am Montag auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...