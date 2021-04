Der Sportartikelhersteller Puma ist trotz Belastungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Lieferengpässen besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. Der Umsatz stieg um 19,2 Prozent auf rund 1,55 Milliarden Euro. Die Börse reagiert am Mittwoch erfreut - die Aktie legt m frühen Handel zwei Prozent zu.Währungsbereinigt hat Puma den Umsatz um 25,8 Prozent gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 154,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt und übertraf die Erwartungen der Analysten. ...

