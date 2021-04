Bilan kürt die Vaudoise Versicherungen zum besten Arbeitgeber

Lausanne, 28. April 2021 -Das Magazin Bilan hat die Vaudoise Versicherungen zum besten Arbeitgeber 2021 der Kategorie «Versicherungen» ausgezeichnet. Seit fünf Jahren steht sie auf dem Podest der besten Arbeitgeber, und über alle Kategorien hinweg gesehen rangiert sie auf dem 3. Platz.

Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Wurzeln ist die Vaudoise besonders stolz, zu den attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz zu gehören. Durch ihre zahlreichen Engagements, die im Jahresbericht 2020 im Detail dargelegt werden, schafft die Vaudoise ein anregendes Arbeitsumfeld, in dem alle Mitarbeitenden von internen und externen Weiterbildungen profitieren und sich intern verändern und weiterentwickeln können. Da sie die Gleichbehandlung all ihrer Mitarbeitenden garantiert, hat sie auch 2020 wieder die Equal-Salary-Zertifikat erhalten. Gemäss einer Umfrage von Qualintra (2020) sind 95 % der Mitarbeitenden zufrieden bis sehr zufrieden, bei der Vaudoise zu arbeiten.

Des Weiteren kann die Vaudoise stolz hervorheben, dass ihre Mitarbeitenden die Massnahmen, durch die sie seit Beginn der Pandemie informiert und begleitet werden, unisono begrüsst haben (98 % Zufriedenheit Anfang 2021).

2020, im Jahr ihres 125-Jahr-Jubiläums, verschrieb sich das Unternehmen einer HR-Politik, die im Zentrum ihrer verschiedenen Engagements steht. Diese haben in einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie gemündet, zu der 2022 ein erster Bericht erscheint.

Media Relations

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.