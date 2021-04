Bereits zum zweiten Mal findet Adobes Marketing Event Corona-bedingt komplett digital statt. Damit ist auch dieses Jahr der virtuelle Besuch kostenlos und per Stream möglich. Wir fassen die wichtigsten Neuigkeiten und Trends zusammen. Mit 250 Sessions über zwei Tage in mehreren Themensträngen gibt es auf dem digitalen Adobe Summit in diesem Jahr viel zu sehen und zu streamen - bleibt zu hoffen, dass alle Sessions wie im letzten Jahr auch im Nachgang on demand abrufbar bleiben. Wie gewohnt eröffnete Adobe CEO Shantanu Narayen den Event. In seiner Keynote betonte Narayen die neue Bedeutung digitaler Inhalte: "Digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...