Die Wiener Börse ist am Mittwoch knapp behauptet in den Handel gestartet. Der ATX ermäßigte sich im Frühhandel um moderate 0,06 Prozent auf 3.260,73 Punkte. Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten, hieß es.Für Impulse sorgte die laufende Ergebnisberichtssaison. So legten die Aktien von Telekom ...

