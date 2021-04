Der Euro hat am Mittwoch in der Früh leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Kurz nach neun Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,2063 Dollar. Am Vorabend war der Euro mit 1,2086 Dollar etwas höher gehandelt worden.Die meisten Marktteilnehmer dürften derzeit die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend abwarten. Ein Zinsschritt gilt zwar als unwahrscheinlich, mit Spannung erwartet werden ...

