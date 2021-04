Die Aktie der Deutschen Post hat am Mittwochvormittag erneut Gas gegeben und bei 49,75 Euro ein neues Rekordhoch markieren können. Dabei profitierte das Papier auch von positiven Analysteneinschätzungen.Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Add" belassen. Analyst Christian Obst erhöhte die Schätzung des operativen Gewinns (Ebit) in diesem Jahr von 5,7 auf 6,5 Milliarden Euro. Angetrieben würden die Gewinne vom elektronischen Handel, so der Experte ...

