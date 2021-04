Der türkische Film- und Fernsehstar schließt sich mit prominenter internationaler Investmentberatungsfirma zusammen, um Investitionsmöglichkeiten in der Türkei bei einem globalen Publikum zu bewerben, insbesondere in Istanbul, New York, Toronto, London und Dubai

Die Investmentberatungsfirma Trem Global hat einen Vertrag mit Burak Özçivit unterzeichnet, einem türkischen Schauspieler mit internationaler Fangemeinde, der als "Markenbotschafter" der Firma fungieren und in ausländischen Investmentmärkten für die türkischen Konjunkturpakete werben soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005058/de/

Trem Global to Introduce Turkey to International Investors With High-Profile Actor Burak Özçivit (Photo: Business Wire)

Türkei: Ein dynamischer Ort für Investitionen

Dank ihrer strategischen Lage zwischen Europa und Asien und ihrer relativ jungen und qualifizierten Arbeitskräfte ist die Türkei ein attraktives und sehr dynamisches Ziel für ausländische Investitionen.

Nach Angaben der globalen Unternehmensberatung Kearney stieg der Anteil ausländischer Investitionen in der Türkei im Jahr 2020 um 35 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Dollar. Und das, obwohl im gleichen Zeitraum die Auslandsinvestitionen weltweit um 33 Prozent zurückgingen, was vor allem auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist.

Viele Beobachter führen den diesbezüglichen Erfolg der Türkei auf die großzügigen Anreize zurück, die das Land potenziellen Investoren bietet. Dazu gehört die Gewährung von Aufenthalts- und/oder Staatsbürgerrechten für Ausländer, die Kapitalinvestitionen von 500.000 Dollar oder mehr tätigen, Immobilien im Wert von mindestens 250.000 Dollar erwerben oder lokale Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

Globale Attraktivität, globale Präsenz

Die internationale Beliebtheit türkischer Fernsehserien, von denen viele weltweit Hunderte von Millionen Zuschauern anziehen, hat dem Land einzigartige Möglichkeiten geboten, sich bei potenziellen Investoren zu vermarkten.

Özçivit hat Hauptrollen in zahlreichen türkischen Fernsehserien und Filmen gespielt, von denen viele ein internationales Publikum ansprechen. Der Schauspieler erklärte, er sei "glücklich und stolz" angesichts dieser einzigartigen Chance, für sein Land zu werben.

Ein kurzer Werbefilm über die Kampagne, der in den nächsten Wochen gedreht werden soll, hat bei den Fans des Schauspielers, der das bevorstehende Projekt kürzlich auf seinen Social-Media-Accounts ankündigte, für große Aufregung gesorgt.

"Unsere angehende Partnerschaft mit Burak Özçivit wird uns helfen, lukrative Investitionsmärkte zu erschließen, insbesondere in New York, Toronto, London und Dubai. Burak und unser Unternehmen haben das gleiche Ziel: Wir wollen beide das Profil der Türkei auf der Weltbühne schärfen, insbesondere bei internationalen Investoren", so Muhammet Torun. "Es ist Teil unseres langfristigen Vorhabens, eine globale Präsenz zu erreichen und zu erhalten."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005058/de/

Contacts:

Arda Lale

arda@tremglobal.com

+90 212 271 75 75