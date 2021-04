Köln (ots) - Bunt, bunter, TVNOW! Nach der Verkündung des dritten "Prince Charming" steht jetzt bereits fest, dass "Princess Charming", die erste lesbische Dating-Show überhaupt, ab dem 25. Mai 2021 Weltpremiere feiert. Als allererste Princess sucht Irina Schlauch unter 20 attraktiven Singlefrauen nach der wahren Liebe. "Ich freue mich, dass wir den Zuschauer:innen einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können", so die 30-Jährige. Die Dreharbeiten von Irinas Liebesreise auf Kreta sind beendet - jetzt dürfen sich die Streamer auf neun Folgen des TVNOW-Originals und eine Wiedersehensfolge freuen. Jeden Dienstag geht eine neue Folge auf TVNOW online - später ist "Princess Charming" auch bei VOX zu sehen.Von ihrer außergewöhnlichen Zeit in Griechenland ist die Rechtsanwältin aus Köln noch immer überwältigt: "Meine Reise als 'Princess Charming' war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und auch neue Seiten an mir entdeckt. Ich hatte traumhaft schöne Dates wie eine Bulli-Fahrt über die Insel mit romantischem Sonnenuntergang, aber auch Action kam bei einer Quad Tour oder Stand-Up-Paddling nicht zu kurz. Die erste Staffel von 'Princess Charming' bietet Unterhaltung, Romantik und einige Überraschungsmomente."Ob Princess Irina ihre große Liebe findet und welche Überraschungen die erste Staffel von "Princess Charming" bereithält, erfahren die Zuschauer:innen ab dem 25. Mai 2021 wöchentlich und immer dienstags auf TVNOW."Princess Charming" ist ein Spin-off des Originalformats "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios Distribution und wird produziert von Seapoint Productions. Welche Singlefrauen auf Irina warten, wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Eine Media Hub Preview von Folge 1 wird vermutlich erst kurz vor dem Start der Show verfügbar sein.Auf den neuen "Prince Charming" Kim Tränka freut sich Irina Schlauch auch schon sehr: Hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.html?id=829dddb0-a753-11eb-ab4d-001a4aa4401c) in unserem Media Hub hinterlässt sie ihm in einem Videogruß - von Princess zu Prince.Ein Interview mit Irina Schlauch und weitere Informationen finden Sie in der Pressemappe (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Princess-Charming-00004/) im Media Hub.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikationJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74234Janine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:Marie Gühmannmarie-theres.guehmann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74270Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4901131