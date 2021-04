Tesla hat die Genehmigungsbehörde darüber informiert, dass der Genehmigungsantrag für das Werk in Grünheide geändert werden soll - um die Batteriezellen-Produktion. Das dürfte den Start der Fahrzeugfertigung in der Gigafactory um Monate verzögern. Wie das Umweltministerium Brandenburgs offiziell mitteilt, wird in den geänderten Antrag auch die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Batteriezellherstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...