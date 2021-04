Die Inbetriebnahme von Teslas größtem Produktionsstandort in Europa wird sich wie angenommen weiter verzögern. Neben einer neuen Offenlegung sprechen noch weitere Gründe dafür. Der Termin Juli 2021 für den Start der Produktion des Model Y in der Megafabrik "Giga Berlin" lässt sich wohl nicht halten. Wie sich bereits abgezeichnet hatte, muss Tesla die Antragsunterlagen im Hauptgenehmigungsverfahren neu auslegen. Das liegt an den Änderungen, die der Konzern am ursprünglichen Bauantrag vornimmt. Schon zuvor hieß es, sollte es zu einer neuen Öffentlichkeitsbeteiligung ...

