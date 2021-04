ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vantage Towers mit "Neutral" und einem Kursziel von 26,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Vodafone an die Börse gebrachte Sendemasten-Betreiber biete gut vorhersehbare Barmittelflüsse, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sei er ein Profiteur des ansteigenden Datenverkehrs und der 5G-Technologie. Im Vergleich zu anderen Branchenunternehmen spreche das Wachstumsprofil aber nur für begrenztes Kurspotenzial./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 17:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

