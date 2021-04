Original-Research: coinIX GmbH & Co. KGaA - von GBC AG

Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 in Hamburg als

Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel gegründet, über ein breit diversifiziertes Portfolio aus Investments in Kryptowährungen und Blockchain-Technologie aufzubauen an den sich bietenden Wachstums- und Wertsteigerungspotentialen zu partizipieren. Grundlage hierfür sind eigene Projekt- und Unternehmensanalysen und der darauf aufbauende Selektionsprozess aussichtsreicher Investitionsmöglichkeiten. Den frühzeitigen Zugang zu einem breit gefächerten Deal Flow sichert das über viele Jahre gewachsene internationale Netzwerk des Unternehmens. Das coinIX Team besteht aus einem Team von Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, der Softwareentwicklung, der Analyse von neuen Technologien und dem Handel mit Wertpapieren. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 20 Positionen virtueller Währungen investiert und hält Beteiligungen an 7 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden zusätzlich an der Börse Berlin gehandelt.



Zuletzt hat coinIX mit dem Investment in 'The Graph' einen Investment- Volltreffer mit einem Plus von derzeit 40.000% gelandet.

Wir haben mit dem CEO der coinIX, Felix Krekel, über die Perspektiven für Kryptowährungen, Blockchain-Technologie sowie die Aussichten der coinIX Aktie gesprochen.



GBC: Lieber Herr Krekel, das Thema BitCoin, Krypto-Projekte und Digitale Währungen hat in letzter Zeit wieder einen deutlichen Aufschwung erfahren und hohe Aufmerksamkeit bei Anlegern bekommen. Wie sehen Sie hier das aktuelle Marktumfeld und die Entwicklung insgesamt?



Felix Krekel: Das Interesse kam ja nicht nur von Anlegerseite. Inzwischen haben auch große Banken in Amerika das Thema für sich entdeckt und arbeiten an Investmentprodukten für ihre Kunden. Die Ankündigung von PayPal, Kunden das Zahlen mit ersten Kryptowährungen zu ermöglichen, zeigt die zunehmende Akzeptanz als Zahlungsmittel. Gleichzeitig entwickelte sich das sogenannte DeFi Segment (Decentralized Finance) zuletzt extrem dynamisch. Dabei entstehen immer neue Möglichkeiten, mit Kryptowährungen auch attraktive laufende Renditen zu erzielen. Man kann also feststellen, dass das Krypto- und Blockchainsegment auf breiter Front in Bewegung ist.

GBC AG: Ihr Unternehmen, die coinIX GmbH & Co KGaA ist als Krypto-Asset- Manager ein Spezialist in diesem Bereich. Bitte stellen Sie uns Ihr Unternehmen und Ihre Strategie vor.



Felix Krekel: Zunächst einmal muss man wissen, dass die coinIX bereits 2017 als Beteiligungsunternehmen gegründet wurde. Seither beschäftigen wir uns mit Kryptowährungen und der Blockchaintechnologie, und haben entsprechende Analyse- und Bewertungsexpertise aufgebaut. Diese nutzen wir, um unter den vielen Investitionsmöglichkeiten, die uns nicht zuletzt aus unserem internationalen Netzwerk angetragen werden, die aus unserer Sicht spannendsten auszuwählen. Das Kapital unserer Aktionäre investieren wir in Bitcoin und Ethereum, aber auch in unbekanntere Währungen wie Beam oder Rune. Dazu sind wir über Token an verschiedenen Blockchain-Projekten aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt. Abgerundet wird unser Portfolio durch klassische Unternehmensbeteiligungen.



GBC AG: Sie haben zuletzt einen Volltreffer mit Ihrem Investment in das Projekt 'The Graph' gelandet. Bitte erläutern Sie uns, wie Sie das geschafft haben und was es mit dem Projekt auf sich hat?

Felix Krekel: Lassen Sie mich mit dem zweiten Teil Ihrer Frage beginnen. 'The Graph' wird auch als Google der Blockchain bezeichnet. The Graph ist ein dezentral organisiertes Netzwerk, das Blockchain-Daten indexiert und damit Such-Abfragen aus Blockchain basierten Datenbanken über eine standardisierte Abfragesprache vereinfacht. Wer entsprechende Datenabfragen nutzen möchte, muss hierfür in GRT Token zahlen. Es handelt sich also um eine konkrete Anwendung, ein sogenanntes Ecosystem. Über unser eingangs bereits erwähntes Netzwerk konnten wir uns frühzeitig eine Beteiligung von knapp 50.000 USD sichern. Auch wenn der Kurs mit dem Markt in den letzten Tagen spürbar zurückgekommen ist, steht noch immer ein Plus von 40.000% zu Buche. Das ist selbst für BitCoin & Co. außergewöhnlich.

GBC AG: Sie haben aber auch weitere erfolgversprechende Projekte in Ihrem Portfolio. Bitte geben Sie uns hier einen Überblick



Felix Krekel: Insgesamt setzt sich unser Portfolio aus deutlich mehr als 20 Investments zusammen. Davon entfallen sieben auf klassische Beteiligungen. Token stellen mit Abstand den zahlenmäßig größten Teil dar. Bezogen auf die Anschaffungskosten haben wir etwa 25% in Equity-Beteiligungen investiert. Die verbleibenden 75% verteilen sich auf die von uns gehaltenen Coins und Token, wobei rund 80% von diesen gelistet sind. Wir glauben schon, dass darunter noch einige Investments sind, mit denen wir noch viel Freude haben werden.



GBC AG: Hat eines davon vielleicht ein ähnlich hohes Potenzial wie The Graph?



Felix Krekel: Die Frage nach einem zweiten 'The Graph' kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Aber soviel kann ich sagen: auf aktuellem Kursniveau haben wir weitere Vervielfacher im Portfolio. Unser ehemaliges Investment in Elrond, von dem wir uns Anfang Februar, nahe am All Time High, getrennt haben, war auch ein solcher.



GBC AG: Mit regelmäßigen Pressenachrichten und einem Newsletter halten Sie Ihre Aktionäre und Interessenten über die laufenden Entwicklungen informiert. Zusätzliche Transparenz schaffen Sie durch die laufende Veröffentlichung des Inneren Werts Ihrer Aktie auf Ihrer Internetseite. Zuletzt lag dieser bei über 15 Euro pro Aktie (Stand Anfang April). Somit notiert die Aktie derzeit deutlich unter ihrem inneren Wert. Bitte geben Sie uns kurz einen Überblick über die Zusammensetzung.

Felix Krekel: In die Berechnung des inneren Werts gehen unsere Investments grundsätzlich zu aktuellen Kursen ein. Gibt es einen solchen nicht, wie bei unseren Unternehmensbeteiligungen, werden diese mit ihren jeweiligen, um etwaige Abschreibungen reduzierten Anschaffungskosten einbezogen. Der sich hieraus ergebende Bruttovermögenswert wird anschließend durch die Zahl der ausstehenden Aktien geteilt. Das Ergebnis stellt den inneren Wert dar. Dieser versteht sich vor laufenden Kosten der Gesellschaft, insbesondere der Managementvergütung.



GBC AG: Bitte geben Sie uns einen Ausblick auf das laufende Jahr 2021. Was können Anleger hier noch erwarten



Felix Krekel: Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung werden wir unser Portfolio weiter ausbauen und diversifizieren. Da wir nach HGB bilanzieren, werden nur realisierte Gewinne ergebniswirksam. Entsprechend hängt unser Jahresergebnis davon ab, wie viele unserer Positionen wir im weiteren Verlauf des Jahres verkaufen werden und welche Kurse wir dabei realisieren können. Die Entwicklung des inneren Werts je Aktie stellt für uns die weit wichtigere Steuergröße dar. Die laufende Kapitalerhöhung führt aufgrund des hohen Abschlags und des Volumens zu einer spürbaren Verwässerung. In einem anhaltend freundlichen Marktumfeld sollten wir diesen aber zumindest aufholen können.



GBC AG: Was ist Ihre Vision für die nächsten Jahre.



Felix Krekel: Unser Ziel ist es, zu den großen, breit aufgestellten Krypto- und Blockchain-investoren in Deutschland zu gehören. Die Wachstumsgeschwindigkeit wird dabei erheblich von der Entwicklung des Marktumfelds im Allgemeinen abhängen. Eine besondere Chance sehen wir für uns im sich extrem dynamisch entwickelnden Defi-Bereich. Hier haben wir uns zuletzt auch personell verstärkt. Und ja, es gibt die ein oder andere Idee. Jetzt heißt es erst aber einmal die laufende Kapitalerhöhung erfolgreich zum Abschluss zu bringen.



GBC AG: Sind Sie selbst in CoinIX investiert und warum ist es für Anleger jetzt der richtige Zeitpunkt, um in CoinIX zu investieren.?

Felix Krekel: Ja! Die aktuell zurückgekommenen Preise können wir für neue Investitionen nützen. Da wir uns von keinen Positionen getrennt haben, würden wir von einem wieder steigenden Markt doppelt profitieren. Sicherlich fällt es mit wachsendem Abschlag auf den inneren Wert leichter in die Aktie zu investieren. Umgekehrt gilt: der Gewinn liegt im Einkauf. Bei einem Kurs, der sich aktuell in die Nähe des Bezugspreises von sechs Euro bewegt hat, kann man die Aktie spürbar unter ihrem Substanzwert kaufen.



GBC AG: Herr Krekel, vielen Dank für das Interview.



