Als Beiersdorf Anfang April Vorab-Zahlen für das erste Quartal vorlegte, sah es so aus, als ob der Konzern auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Denn das Umsatzwachstum betrug bei 6,3 Prozent. Dies lag über der Markterwartung. Gewinnzahlen blieben die Hamburger schuldig, sie folgen erst mit den Halbjahresdaten. Am heutigen Mittwoch sollten die Umsatzwerte bestätigt werden. Stattdessen meldeten die Norddeutschen aber am gestrigen Abend den Abgang von Vorstandschef Stefan De Loecker. Für ihn rückt das bisherige Vorstandsmitglied Vincent Warnery auf den Chefsessel. Die Beiersdorf-Aktie (520000) zeigt sich davon allerdings wenig beeindruckt, zumal die Q1-Umsätze ganz nebenbei tatsächlich bestätigt wurden ...

