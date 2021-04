Grünes Anleihe-Debüt - das Photovoltaik-Unternehmen hep global GmbH begibt seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe beläuft sich auf 6,5 % p.a. Ab dem 29.04.2021 kann der Green Bond über die Börse Frankfurt von Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem CEO des Unternehmens, Christian Hamann, über die Geschäftstätigkeit und die Anleihen-Premiere gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Hamann, die hep global GmbH betritt den Kapitalmarkt. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden und die erste Anleihe-Emission des Unternehmens beschlossen? Wären herkömmliche Bankkredite nicht deutlich billiger gewesen?

Christian Hamann: Wir sehen unseren Green Bond als einen attraktiven neuen Baustein in unserem Finanzierungsmix und vor allem auch als den nächsten logischen Schritt unserer Entwicklung. Denn durch diese Anleihe-Emission möchten wir uns den Zugang zum Kapitalmarkt dauerhaft erschließen. Gleichzeitig bieten wir Investoren damit eine weitere Möglichkeit, ihr Kapital nachhaltig und zugleich ertragreich zu investieren.

Anleihen Finder: Wofür sollen die Anleihemittel in Höhe von bis zu 25 Mio. Euro konkret verwendet werden? Können Sie uns dabei auch die Geschäftstätigkeit der hep global näher vorstellen.

Christian Hamann: Die inhabergeführte hep global-Gruppe bietet eine starke Kombination aus Photovoltaik- und Investment-Expertise. In unserem Bereich "Services" sind wir spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarparks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutschland und Kanada. Im Bereich "Investments" decken wir die Konzeption, das Management und den Vertrieb von Alternativen Investmentfonds über eine eigene BaFin-lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft ab.

"Haben unsere Strategie auf Early Stage- und Active Development-Phasen erweitert"

Wir haben unsere Strategie 2021 erweitert und erbringen mittlerweile die Projektentwicklung in den Frühphasen Early Stage und Active Development auf eigene Rechnung. Der wesentliche Grund ist, dass wir dadurch zusätzliche attraktive Umsatz- und Ertragspotenziale nutzen wollen, weil es in diesen Phasen deutlich mehr Projekte am Markt gibt und erheblich höhere Margen erzielt werden können als in den nachfolgenden ...

