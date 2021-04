Gute Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick auf 2021 haben die Papiere von Delivery Hero am Mittwoch aus ihrer jüngsten Seitwärtsbewegung getrieben. Mit in der Spitze 140 Euro erreichten die Anteilsscheine des Essenslieferanten ein Hoch seit Ende Januar und verbuchten zuletzt etwas darunter ein Plus von acht Prozent.

