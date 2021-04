Und: Gestern Mittag sah es noch nicht danach aus, aber am Abend war es dann doch soweit: Der ATX hat die schnellste Kursverdoppelung in seiner nun schon mehr als 30 Jahre andauernden Indexgeschichte geschafft. Er brauchte dazu 405 Tage von 18.03.2020 (ATX 1.630,84) bis 27.04.2021 (ATX 3.262,6). Bisher standen die 497 Tage von 27.10.2003 (Kurs 1.386,98) bis 07.03.2005 (Kurs 2.781,55) in den Büchern, also um 92 Tage verbessert. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

