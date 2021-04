DJ Deutsche Wohnen peilt 2040 nahezu klimaneutralen Gebäudebestand an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen will seinen Gebäudebestand in den nächsten 20 Jahren mit Investitionen in energetische Ertüchtigung sowie in CO2-arme Wärme- und Stromerzeugung weitgehend klimaneutral machen. Konkret soll die CO2-Intensität von heute 33 Kilogramm pro Quadratmeter auf unter 12 Kilogramm pro Quadratmeter bis zum Jahr 2040 reduziert werden. Dieser Wert liege in dem vom Klimabündnis der Immobilienwirtschaft "Initiative Wohnen 2050" definierten Zielkorridor für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand, teilte das Unternehmen bei Vorlage des aktuellen Nachhaltigkeitsberichtes in Berlin mit.

Vorstandschef Michael Zahn versprach, die Investitionen sozialverträglich vorzunehmen. Kein Mieter müsse sich aufgrund von Mietanpassungen um die Bezahlbarkeit der eigenen Wohnung Sorgen machen, erklärte er.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2021 05:20 ET (09:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.