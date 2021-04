Mainz (ots) - In seinem neuen Online-Format "Ein Mann, ein Wort" präsentiert Kabarettist Tobias Mann seinen Kommentar zu einem wichtigen tagesaktuellen Thema. Die neue 14-tägliche Sendung ist ab Donnerstag, 29. April 2021, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek und im ZDF-Comedy-Channel unter https://youtube.com/zdfcomedy zu sehen.Wer kennt das nicht? Ein einziges Wort, ein Begriff kann Debatten auslösen - früher am Stammtisch, heute bei Social Media. Ein Schlagwort fällt, und sofort beginnt das Wortgefecht. Tobias Mann bringt ein wenig Ordnung in die Diskussion. Mit seinem neuen Format "Ein Mann, ein Wort" greift er Schlagworte auf und mischt coole Musik und satirische Schrägtöne dazu. Heraus kommt ein erfrischender Blick auf ein verbissen umkämpftes Meinungs-Chaos.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einmanneinwort.ZDF-Comedy-Channel: https://youtube.com/zdfcomedyhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4901362