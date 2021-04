Martin Kohlmaier (51) übernimmt am 1. Mai den Vorstandsvorsitz von ABB Österreich und löst damit Franz Chalupecky (65) ab. Kohlmaier ist seit dem Vorjahr im Vorstand von ABB Österreich und seit 30 Jahren für die ABB tätig. Chalupecky scheidet nach 12 Jahren aus der CEO-Funktion aus und wechselt am 1. Mai in den Aufsichtsrat. Neben seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender werde Kohlmaier seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...