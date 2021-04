(shareribs.com) London 28.04.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum, nachdem das American Petroleum Institute ein deutliches Plus der Rohölbestände in den USA meldete. Die OPEC+ Staaten haben derweil ihre Bedarfsprognosen angehoben. Das private American Petroleum Institute meldete für die vergangene Woche einen Anstieg der Rohölbestände in den USA um 4,3 Mio. Barrel. Die Benzinbestände ...

