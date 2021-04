Was für eine Entwicklung! Nach den sehr schwierigen Jahren 2018 und 2019 entwickelt sich die Aktie der GK Software seit März 2020 steil nach oben - inzwischen hat sie sich in diesem Zeitraum rund verdreifacht. Nicht ohne Grund. Die Verantwortlichen bei GK Software haben in den vergangenen Jahren gewaltig geackert und sehen nun gute Erfolge. Steht die Aktie vor einem neuen Aufwärtsschub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...