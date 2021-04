ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Philips von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Gesundheitstechnik seien in den Konsensschätzungen schon eingepreist, schrieb Analyst Max Yates in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern gebe es derzeit nur wenig Hoffnung für eine positive Überraschung. Er favorisiert die Aktien des Wettbewerbers Siemens Healthineers./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 19:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 03:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

