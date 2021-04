Flexibilität bei Investments: BLOXXTER bietet Premium-Sachwerte ab 500 Euro bei täglicher Liquidität an

"Uns machen besonders unsere hohen Ansprüche aus, von denen die Investoren profitieren.." - CEO Marc Drießen Bildquelle: Bloxxter 1 GmbH

Das Hamburger Start-Up Bloxxter hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt der Sachwert-Investments zu revolutionieren. 2020 wurde von Bloxxter das erste Premium-Investment gelauncht, das Investoren mit dem Städtischen Kaufhaus & Reclam-Carrée erstmals die Möglichkeit bietet, schon ab 500 Euro bei täglicher Liquidität in hochwertige Sachwerte zu investieren. CEO Marc Drießen hat sich dafür ein Team aus erfahrenen Mitarbeitern unterschiedlicher Fachbereiche zusammengestellt und sich damit enorme Branchenexpertise ins Haus geholt.

Krisenzeiten wie die Pandemie sorgen für große Schwankungen am Aktienmarkt. Wie sind die aktuellen Auswirkungen auf Anlagen im Immobilienbereich?

Nicht zuletzt wegen der Wertstabilität und den besonders in Krisenzeiten verlässlichen Renditen sind Immobilien noch immer die beliebtesten Investments in Deutschland.

Faktoren wie das Immobiliensegment, die Lage oder die Vermietung sind bei Einzelinvestments relevant. Hier ist natürlich auch die unvorhersehbare globale Pandemie ein Faktor, der zum Teil gravierende Auswirkungen auch auf den Immobilienbereich hat. Man muss aber differenzieren, während die Hotelbranche durch Reisebeschränkungen stark betroffen ist, bleiben Wohn- und Büroanlagen bisher größtenteils unbeeindruckt. Stationärer Handel ist ebenfalls stark betroffen, dafür boomt das Segment Logistik. Diese deutlichen Unterschiede innerhalb der Immobilienbranche zeigen, wie wichtig es ist, auf hochwertige Immobilien in guten Lagen zu setzen, die stabilere Renditen generieren als beispielsweise hochrentierliche Immobilieninvestitionen wie Projektentwicklungen. Durch diese Erkenntnis kamen wir bereits vor der Krise zu dem Entschluss, bei Boxxter vollständig auf Premium-Bestandsimmobilien zu setzen.

Was macht Immobilien als Kapitalanlage so krisenfest?

Kaum eine andere Kapitalanlage zeigt so offensichtlich, welcher Wert dahintersteckt, wie die Immobilien. Kurzfristige Trends und Marktentwicklungen haben keinen Einfluss auf die Lage oder Bausubstanz der Immobilie. So gelten sie richtigerweise als besonders krisensicher. Wer sich auf Premium-Immobilien und sinnvolle Streuung der Investments fokussiert, profitiert auch in wirtschaftlich volatilen Zeiten von stabilen Renditen. Betrachtet man die großen Vermögen in Deutschland, erkennt man schnell, dass fast alle auf einer Mischung aus unternehmerischen Investitionen, wie Fonds oder Aktien, und Immobilien, die als Stabilisatoren für unsichere Zeiten dienen, basieren. Die Krisensicherheit der Immobilie als Kapitalanlage sorgt für langfristigere Planbarkeit, was Investoren besonders in unsicheren Zeiten suchen.

Wie funktioniert das Anlegen in digitale Wertpapiere bei Bloxxter?

Bei Bloxxter stellen wir bewusst den Kunden und seine Anforderungen in den Fokus. Dies gilt für alle Bereiche: unseren Anspruch an Standards bei den Immobilien selbst, den Investmentprozess sowie die Qualität der Investments.

Dazu gehört auch, dass wir die sehr komplexen Strukturen hinter einem Immobilieninvestment auflockern wollen. Bei Fonds ist immer ein persönlicher Berater bei Vermittlern nötig. Dazu gehören dann unverständliche Prospekte, viele Werbematerialien, die Anlegerinnen und Anleger lesen müssen, und mehrere Termine. Umständliche Unterlagen und das Post-Ident Verfahren für die Identifikation machen den gesamten Prozess umso unübersichtlicher. Daher haben wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sich an einer Immobilie zu beteiligen, kann so einfach sein, wie der Kauf von ein paar Turnschuhen. Da sind wir schon nah rangekommen, da jeder von überall in wenigen Minuten investieren kann. Unser Prozess ist durch das einfache Handling und eine digitale Identifikation per App sehr komfortabel und schnell. Davor muss man nur den gewünschten Betrag auswählen und seinen Namen sowie seine E-Mail-Adresse angeben.

Welche Vorteile bieten Sie Anlegerinnen und Anlegern bei Bloxxter?

Uns machen besonders unsere hohen Ansprüche aus, von denen die Investoren profitieren. Unsere umfassende Erfahrung im Team sorgt dafür, dass wir genau wissen, was Investoren erwarten. Jedes Gründungsmitglied bei uns hat über 20 Jahre Berufserfahrung. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht nur hohe Standards setzen - sondern diese auch leben. So zum Beispiel, dass die Insvestments für Privatinvestoren den Anforderungen entsprechen, die institutionelle Investoren an ihre Investments haben. Natürlich bei maximaler Flexibilität: Deswegen bieten wir jedem Interessierten Premium-Sachwerte schon ab 500 Euro bei täglicher Liquidität an.

Unsere digitale Lösung macht das Investieren bei uns nicht nur deutlich komfortabler, sondern reduziert auch die Kosten erheblich. Dadurch können wir eine attraktive feste Rendite von 3% auszahlen und liegen hierbei deutlich höher als bei den meisten offenen Immobilienfonds und anderen festverzinslichen Anlagen. Die Wertpapiere können bei uns täglich übertragen werden, was die Sicherheit für jeden Anleger noch weiter stabilisiert und unser Investment abrundet. So sind unsere Anlagen für fast jedes Portfolio ein wichtiger Stabilitätsanker.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren auf dem Immobilienmarkt?

Die Auswirkungen werden je nach Immobiliensegment- und Lage auch hier sehr unterschiedlich sein. Insgesamt gehe ich davon aus, dass die aktuelle Pandemie zu einem Wachstumsdämpfer führen wird. Jedoch wird es in Premium-Segmenten bei Büro-, Wohn- und Logistikimmobilien zu wenigen oder gar positiven Auswirkungen kommen. Die Hotelbranche und der dezentrale Einzelhandel beispielsweise werden dafür über einen langen Zeitraum sehr starke Einbußen verzeichnen.

Es wird auch in Zukunft enorm wichtig sein, welche Lage Immobilien haben. Die Innenstädte in Metropolen zeichnen sich durch hohe Nachfragen bei modernen Büroflächen aus, was nur einen sehr moderat steigenden Leerstandsockel zur Folge haben wird. Mittelmäßige Objekte besonders in Randlagen werden hingegen wohl längere Wachstumseinbußen hinnehmen müssen. Aufgrund all dieser Entwicklungen würde ich insbesondere Privatanlegern immer empfehlen, die Qualität als absolutes Entscheidungskriterium zu wählen. Mit einer höheren Rendite geht immer ein höheres Risiko einher, was sie im Zweifel nicht tragen wollen.

