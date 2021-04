Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) haben in Norderstedt ihren ersten E-Busbetriebshof in Schleswig-Holstein eingeweiht. In den kommenden Wochen sollen dort insgesamt zehn MAN Lion's City 12E in den Betrieb gehen. Die VHH haben bereits 2019 17 Lion's City 12E bei MAN bestellt, in diesem Februar wurden zehn weitere Solo- und auch zehn 18-Meter-Gelenkbusse nachbestellt. Die Verkehrsbetriebe ...

