Aarburg (ots) - Frühlingszeit ist Renovierungszeit: Das vergangene Jahr rückte den Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden noch stärker als sonst in den Fokus. Höchste Zeit also, längst geplante Wohn- und Bauprojekte in den kommenden Monaten in die Tat umzusetzen. Vom Dachbodenausbau bis zur Wohnraumsanierung - Velux gibt 7 Experten-Tipps für erfolgreiches Renovieren mit besonders viel Tageslicht.Ein ansprechendes Zuhause, in dem man sich rundum wohl fühlen kann, ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Der Frühlingsbeginn sorgt nun für längere Tage, wärmere Temperaturen und vor allem für neue Motivation und Lebenslust. Die kommenden Monate eignen sich daher besonders gut, um bereits lang geplante Wohn- und Bauprojekt voller Tatendrang in Angriff zu nehmen. Die Verbesserung von Raumklima und Wohlbefinden sollte bei jedem Renovierungsprojekt stets im Vordergrund stehen. Denn Tageslicht und Frischluft tragen wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden bei.Renovierungs-Ratgeber: 7 Tipps von Velux Expertin Christina BrunnerFür all jene, die noch auf der Suche nach der passenden Renovierungsmassnahme sind, hat Christina Brunner, Tageslicht-Expertin bei Velux Österreich, hilfreiche Tipps und Empfehlungen.1. Dachbodenausbau: Schaffung einer Lichtoase unter dem DachEgal ob Familienzuwachs ansteht oder ein neuer Rückzugsort für das Home Office gebraucht wird - der Ausbau des Dachbodens ist eine gute Möglichkeit, den Platz im Haus optimal zu nutzen und den Wohnraum zu erweitern. Werden ein oder zwei zusätzliche Zimmer benötigt, ist der Dachgeschoss-Ausbau eine sehr beliebte Lösung, die auch oftmals günstiger ist als ein Zubau oder der Umzug in ein neues Eigenheim. Dabei sollte man vor allem darauf achten, das Dachgeschoss mit möglichst viel Tageslicht zu versorgen und Wände und Decken in hellen Farben zu streichen. Passende Dachfenster sorgen hier nicht nur für ein gesundes Raumklima durch die Zufuhr von Frischluft, sondern können das Dachgeschoss in eine wahre Lichtoase verwandeln. Vor allem in Zeiten, in denen wir viel daheim sind, ist die ausreichende Versorgung mit Tageslicht auch ein wichtiger Faktor für die Gesundheit.2. Dachboden ausbauen: Alles eine (Kosten-)Frage des ZustandsDie Kosten für einen Ausbau sind massgeblich vom aktuellen Zustand des Dachgeschosses abhängig. Das betrifft verschiedene Aspekte wie die Dämmung, Elektrik, Fenster und Verlegeplatten. Sind diese Elemente bereits nach den eigenen Wünschen verbaut, spart das Kosten und Arbeitszeit. In manchen Fällen sind jedoch grössere und kostspieligere Sanierungsmassnahmen nötig, wie beispielsweise die Entfernung veralteter Dämmungen oder die neue Verlegung der Elektrik. Gerade hier bietet es sich besonders an, bestehende Förderungsmöglichkeiten von Bund und Ländern in Anspruch zu nehmen, um Kosten zu senken. Diese beziehen sich unter anderem auf neue, gut isolierte Fenster und eine energieeffiziente Dachdämmung.3. Neuer Familienmittelpunkt: Zu- oder Ausbau als Herzstück des EigenheimsIst ein Zu- oder Ausbau geplant, sollte man zuvor klar festlegen, wie der neu gewonnene Wohnbereich genützt werden soll. Zusätzliche Küchen- oder Essbereiche können beispielsweise das neue Herzstück des Eigenheims bilden. Durch öffenbare Dachfenster über dem Esstisch oder der Küchenzeile, kann dabei unangenehmen Essensgerüchen und zu viel Luftfeuchtigkeit gut vorgebeugt werden. Abgesehen davon sorgen sie für Tageslichteinfall genau dort, wo es benötigt wird. Dach- und Fassadenlichtelemente bieten zusätzlich Ausblick in die Natur und Umgebung.4. Mit Tageslicht von oben ermöglichen Dachfenster deutlich hellere WohnräumeEgal ob Sanierung oder Zu- und Ausbau, die optimale Tageslichtzufuhr durch passende Fensterflächen ist von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu Fassadenfenstern bringen Dachfenster, unabhängig von Jahreszeit und Himmelsrichtung, bis zu dreimal so viel Tageslicht in den Innenraum. Zusätzlich kann eine Belichtung bis in die Raumtiefe besser gewährleistet werden. So können Innenräume während des Tages auch ohne künstliches Licht ausreichend hell belichtet werden.5. Tageslichtplanung: Mit Faustformel zur optimalen FenstergrösseAuch bei Sanierungsvorhaben von bestehenden Räumen wie Arbeits-, Wohn- oder Badezimmer kann eine durchdachte Tageslichtplanung grosse Effekte erzielen. Zur Berechnung der optimalen Fenstergrösse für einen neuen Wohnraum dient eine einfache Faustformel: Eine Fensterfläche von 20 bis 25 Prozent der Grundfläche des Raums führt in den meisten Fällen zu einer optimalen Belichtung, die der "Tageslichtnorm" ÖNORM EN 17037 entspricht. Dies basiert auf Tageslichtberechnungen in verschiedenen Beispiel-Räumen und mit unterschiedlichen Fensterflächen.6. Warum ist Tageslicht so wichtig?Tageslicht hat nicht nur einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit und das Wohlbefinden, sondern auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Das natürliche Licht erhöht die Aktivität vieler Hirnbereiche und verbessert damit die Aufmerksamkeit, fördert die Konzentration und verringert Schläfrigkeit. Zudem weisen Studien eine Steigerung von Produktivität bei Arbeitsplätzen mit Ausblick nach. Eine gute Belichtung schont zugleich das Auge und reduziert den Bedarf an Kunstlicht.7. Raumgestaltung mit Dachschräge: Weniger ist mehrEs ist die Krux mit der Dachschräge: Einerseits bringt sie zweifellos Charme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände, andererseits werden Räume mit Wandschräge beim Einrichten durch verwinkelte Ecken, niedrige Decken und beschränkten Stauraum oftmals zur Herausforderung. Daher sollte umso mehr darauf geachtet werden, sperrige, grosse Möbel durch dezente und niedrige Einrichtungsgegenstände zu ersetzen. Diese betonen die gesamte Raumhöhe und lenken von dunklen Ecken ab. Auch bei der Wandgestaltung gilt "weniger ist mehr". Helle Farben sowie dezente Muster sind ideal für die Gestaltung von Wohnräumen mit Dachschrägen. Möchte man farbige Akzente setzen, sollte man sich auf einige wenige Farbtöne und Muster beschränken, damit der Raum nicht überladen wirkt.Weitere Informationen, wie das Eigenheim in eine Lichtoase verwandeln kann, sind unter www.velux.ch zu finden.