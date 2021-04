NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Aufträge für den Hersteller von Aufzugsanlagen und Fahrtreppen seien im ersten Quartal nur leicht gestiegen und hätten die Erwartungen verfehlt, monierte Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Mit Blick auf den Auftragsbestand seien zudem die Margen im Jahresvergleich gesunken./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 06:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 06:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009013403

