Köln (ots) - Der Kölner Bestseller-Autor Frank Schätzing ist bekennender Fan der Grünen-Covorsitzenden Annalena Baerbock. Sie sei "sehr intelligent, sehr offen und schaut weit voraus", sagte Schätzing zur Begründung seiner Sympathie für die erste Kanzlerkandidatin ihrer Partei im Podcast "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Schriftsteller, der mit "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" soeben ein Sachbuch zur Klimakrise veröffentlicht hat, begrüßt die "mutige" Entscheidung der Grünen, eine Kanzlerkandidatin ohne Regierungserfahrung auszuwählen. Die "Reflexhaftigkeit", mit der sich die Mitbewerber nun eben diese Tatsache stützten, zeige für ihn vor allem eines: "Ihnen ist klar, wie groß die Gefahr für sie ist." Das Vorsitzenden-Gespann mit Baerbock und Robert Habeck sei "das beste grüne Duo, das es jemals gab.



Die Grünen seien schon lange keine Nischenpartei mehr, auch wenn das immer wieder gerne behauptet werde, so Schätzing weiter. "Wenn Sie Frau Baerbock aufmerksam zuhören, stellen Sie fest, dass Sie eine glühende Verfechterin des Innovations- und Technologiestandorts Deutschland ist. Das ist dann nicht mehr Birkenstock und selbst gehäkelte grüne Philosophie, sondern hat auch schon was von guter Science Fiction. Ihre Wahl ist ein tolles und großartiges Signal."



Die Aussagen von Frank Schätzing können Sie im "Kölner Stadt-Anzeiger"-Podcast "Talk mit K" auf ksta.de/podcast hören. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Spotify, Amazon Music und Podimo.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4901729

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de