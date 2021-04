Die Lust auf Luxust lebt in diesem Jahr so richtig auf. Das belegen vor allem die jüngsten Quartalszahlen der französischen Luxusgüter-Konzerne. Auch wenn die Aktien zuletzt gut gelaufen sind, sehen Analysten für die Aktie des Branchenprimus LVMH noch Luft nach oben.So hat RBC die Einstufung für LVMH auf "Outperform" bei einem Kursziel von 635 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania verwies in seiner Studie darauf, dass ein von Großaktionär Bernard Arnault kontrolliertes Unternehmen im April LVMH-Aktien ...

