NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Wachstum französischer Banken dürfte im ersten Quartal unter anderem von einem Anstieg des verwalteten Vermögens profitiert haben, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. BNP bleibe dabei einer der aussichtsreichsten Titel./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

