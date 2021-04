Die Analysten der Raiffeisen Research (RFR) haben ihr Kursziel für Aktien der heimischen Bank Erste Group von 26 auf 35 Euro erhöht. Die "Buy"-Empfehlung bestätigte Analyst Jovan Sikimic in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten die Titel am Mittwochnachmittag zuletzt bei 29,38 Euro.Zugrunde liege der Kurszielanpassung ein erhöhter Gewinnausblick und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...