Wallisellen (ots) - Ford hat heute bestätigt, dass das Unternehmen 300 Millionen US-Dollar in die Produktion eines neuen leichten Nutzfahrzeugs im rumänischen Montagewerk in Craiova investieren wird. Die Fertigung startet 2023. Im darauffolgenden Jahr wird eine vollelektrische Version dieses Nutzfahrzeugmodells debütieren - es wird dann das erste vollelektrische Ford-Volumenfahrzeug sein, das in Rumänien gebaut wird."Das Ford-Werk in Craiova verfügt über modernste Kapazitäten und ermöglicht eine wettbewerbsfähige Produktion auf Weltklasse-Niveau. Der Plan, das neue Nutzfahrzeug an unserem rumänischen Standort herzustellen, basiert auf unserer guten Partnerschaft mit lokalen Lieferanten sowie dem Erfolg des gesamten Ford-Teams in Craiova", sagte Stuart Rowley, Präsident, Ford Europa. "Mit dem Produktionsstart einer vollelektrischen Variante im Jahr 2024 wird Craiova unser dritter Standort in Europa sein, an dem vollelektrische Fahrzeuge vom Band laufen - neben dem kürzlich erst ins Leben gerufenen Ford Cologne Electrification Center und dem Werk von Ford Otosan im türkischen Kocaeli. Die Investition in unser Ford-Werk in Craiova sendet nun ein weiteres Signal und unterstreicht unsere Absicht, dass wir europäischen Kunden passende Fahrzeuge für eine elektrifizierte Zukunft bieten wollen".Im Februar verpflichtete sich Ford, alle Nutzfahrzeug-Baureihen bis 2024 als vollelektrische Versionen oder solche mit Plug-in-Hybrid-Antrieb verfügbar zu machen. Bis zum Jahr 2030 sollen elektrifizierte Varianten zwei Drittel der Nutzfahrzeug-Verkaufszahlen von Ford ausmachen. Das neue leichte Nutzfahrzeug wird auf Wunsch auch mit hochmodernen Benzin- und Dieselmotoren von Ford erhältlich sein. Dazu zählen beispielsweise Dieselmotoren aus dem britischen Ford-Motorenwerk Dagenham sowie Getriebe, die von Ford Halewood Transmissions Ltd. ebenfalls aus Grossbritannien bezogen werden.Hochmoderne Fertigung bei Ford in CraiovaDie Gesamtinvestitionen von Ford - einschliesslich der heute angekündigten Summe - belaufen sich seit dem Erwerb der rumänischen Produktionsstätte im Jahr 2008 auf fast zwei Milliarden US-Dollar. Im Laufe der Zeit wurde der Standort kontinuierlich modernisiert. Mehr als 600 Roboter verbessern die Fertigungseffizienz sowie die Qualität von zahlreichen Fahrzeugkomponenten wie etwa Karosserie oder Fahrwerk. Rund 6.000 Beschäftigte zählt aktuell die Fahrzeug- und Motorenmontage. Mit dem Ford Puma Mild-Hybrid läuft in Craiova bereits seit Oktober 2019 ein elektrifiziertes Fahrzeug vom Band. Die heutige Investitionszusage markiert einen weiteren Meilenstein, da Ford als erster Automobilhersteller den Bau eines vollelektrischen Fahrzeugs in Rumänien plant. Neben dem Ford Puma produziert das Unternehmen in Craiova derzeit den Ford EcoSport und den mehrfach ausgezeichneten 1,0-Liter-EcoBoost-Motor.Der genaue Starttermin für die Fertigung des neuen Nutzfahrzeugs und weitere Produktdetails werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.