München (ots) -Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der beliebten ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" haben gestern begonnen. In Hamburg und Umgebung entstehen 13 neue Folgen, die voraussichtlich 2022 im Ersten zu sehen sein werden. Die vierte Staffel, ausgestrahlt vom 4. August bis 10. November 2020, war mit einem Marktanteil von durchschnittlich 17,15 Prozent und 5,17 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern die erfolgreichste seit Start der Serie.In der neuen Staffel erhalten die Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) Verstärkung. Marion von Brede, gespielt von Mari Anne Fliegel, ist Hals über Kopf bei ihrer Tochter Isa eingezogen und macht sich sowohl in der Wohnung als auch im Anwaltsbüro "nützlich". Charlene Runge, genannt Charlie (Mathilde Bundschuh), eine junge Frau, die anfangs anwaltliche Hilfe braucht, wird nun in der Kanzlei als Assistentin gebraucht. Denn Yasmin (Sophie Dal) muss schweren Herzens das Team verlassen, um endlich ihr Jurastudium abschließen zu können. Auch die Kanzlei-Detektivin Gudrun, gespielt von Katrin Pollitt, wird in Zukunft etwas kürzertreten, damit sie sich mehr um ihr Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) kümmern kann. Auch die Anwälte sind in den neuen Folgen zusehends mit ihren Familien beschäftigt. Nach ihrer Mutter steht plötzlich auch Isas wegen Mordes gesuchter Bruder vor der Tür und stürzt sie in ein großes moralisches Dilemma. Gellert ist voller Sorge um die Gesundheit seines Vaters. Es ist also ein guter Zeitpunkt für Charlie und Marion, um in der Kanzlei kräftig mitzumischen. "Die Figur der Charlie hat mich beim Lesen der Drehbücher sofort gepackt", sagt Mathilde Bundschuh zu ihrem Einstieg in die Serie. "Sie verfügt über einige außergewöhnliche Fähigkeiten. Ihre Begabungen werden nach und nach entdeckt, so wie die Werkzeuge eines Schweizer Taschenmessers. Das macht die Reise mit ihr so spannend."Die Drehbücher stammen aus der Feder von Thorsten Näter. Die 13 neuen Folgen werden inszeniert von Steffi Doehlemann, Bettina Schoeller Bouju, Torsten Wacker und Dirk Pientka. "Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, Produzentin ist Nina Lenze (Letterbox). Die Redaktion liegt bei Philine Rosenberg und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb Zandi (RBB).Schon im Herbst gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Anwälten aus "Der Kanzlei": Sabine Postel und Herbert Knaup im Fernsehfilm "Reif für die Insel" im Rahmen von "Endlich Freitag im Ersten".Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deMONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen, Helmut Monkenbusch, Tel: 040/8513469,0151/644 23 971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4901817