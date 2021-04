Stuttgart (ots) - Karina Pusch übernimmt zum 1. Mai 2021 die Gesamtverantwortung für den Vertrieb, die Vertriebserlöse und das Vertriebsmarketing der Motor Presse Stuttgart. Sie berichtet direkt an Dr. Andreas Geiger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. Gemeinsam mit ihrem Team und den neuen Vertriebspartnern, MZV und Burda Direct, wird sie im Jubiläumsjahr von AUTO MOTOR UND SPORT die Marktposition des Portfolios für das Special-Interest-Medienhauses vorantreiben."Wir freuen uns, mit Karina Pusch eine bestens reputierte, innovative und erfahrene Vertriebsexpertin aus den eigenen Reihen mit der Weiterentwicklung unserer Vertriebsaktivitäten betrauen zu können", sagt Dr. Andreas Geiger.Karina Pusch ist seit dem Juni 2018 bei der Motor Presse Stuttgart als Projektleiterin für die strategische Vertriebsentwicklung zuständig. Zusätzlich übernahm sie im Dezember 2018 die Verantwortung für den Vertrieb der Marke AUTO MOTOR UND SPORT.Zuvor war sie als stellvertretende Leiterin des Vertriebsmarketings bei der Spiegel-Gruppe, sowie bei Gruner + Jahr respektive dem DPV, unter anderem als Vertriebsleiterin und in der Leitung des Bereiches Handelsmarketing/Außendienst beschäftigt.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4901830