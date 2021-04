Elektromobilität ist ein Mega-Trend. Während die Verkaufszahlen für Verbrenner Motoren stagnieren, feiern die Hersteller elektrisch angetriebener Autos regelmäßig neue Rekorde. Im Jahr 2020 stiegen die weltweiten Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl umfasst sowohl reine batterieelektrische Fahrzeuge als auch so genannte Plug- in- Hybride. Besonders stark war der Zuwachs in Europa. Laut dem Datendienstanbieter EV-Volumes stiegen hier die Absatzzahlen ...

