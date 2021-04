Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 28.04.2021

Kursziel: 75,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese



Positives Sentiment und weiter hohes Wachstumstempo - Starker Jahresauftakt führt zur Anhebung der Guidance



STEICO hat gestern Abend die finalen Zahlen für 2020 sowie die Mitteilung zu Q1/21 vorgelegt. Wenngleich der Abschluss für 2020 nach bereits berichteten Eckwerten keine Überraschung lieferte, hielt das straffe Wachstumstempo auch zu Jahresbeginn an, sodass das Management den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich anhob.



[Tabelle]



Dank sichtbarer Nachholeffekte in allen Märkten erhöhte sich der Umsatz zu Jahresbeginn trotz der teilweise ungünstigen Witterung (extreme Kälte bis in den März hinein) um knapp 22% auf rund 90,6 Mio. Euro (MONe: 83,6 Mio. Euro). Das Wachstum wurde insbesondere von einer starken Nachfrage nach ökologischen Dämmstoffen (+30,5% yoy) und Stegträgern (+13,1% yoy) getragen, während der Absatz von Hartfaserplatten nur leicht zulegen konnte (+3,8% yoy). Das operative Ergebnis stieg getrieben durch die hohe Auslastung in der Produktion und damit einhergehende Skaleneffekte sowie einen verbesserten Materialeinsatz (Rohertragsmarge +130 BP yoy) auf knapp 13,8 Mio. Euro (+128,9% yoy; EBIT-Marge: 15,2%), was unsere Prognose deutlich übertraf (MONe: 11,4 Mio. Euro).



Infolge des erfolgreichen Jahresstarts und der anhaltend dynamischen Nachfrage (hohe Lieferzeiten in einigen Produktgruppen) hob das Management den Ausblick für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum oberhalb der 15% (zuvor: mehr als 10%) und eine EBIT-Marge zwischen 13 und 15% (zuvor: zwischen 11-12%). Wir haben unsere Schätzungen angepasst und prognostizieren für das Gesamtjahr neben einer weiterhin starken Entwicklung in der DACH-Region (FY 20: +24,2% yoy) zunehmende Aufholeffekte in Frankreich (FY 20: +5,1% yoy) und UK (FY 20: -20,5% yoy). Auch halten wir den Einfluss der angespannten Situation auf den Beschaffungsmärkten für überschaubar. Zum einen bezieht STEICO an den polnischen Standorten (rund 90% der Wertschöpfung) das Holz weitgehend zum Festpreis und lediglich der restliche Anteil wird über den Markt beschafft, wobei die benötigte Holzqualität zuletzt nur einen leichten Preiszuwachs verzeichnete. Zum anderen dürften die initiierten Verkaufspreiserhöhungen den Preisanstieg (u.a. für chemische Zuschlagstoffe) vollumfänglich abfedern. Wir haben daher auch in unseren Mittelfristprognosen nun ein nachhaltig höheres Margenniveau angenommen.



Fazit: Das Wachstumstempo fällt noch höher aus als erwartet, zudem blickt STEICO aufgrund der positiven Rahmenbedingungen optimistisch auf 2021. Nach Fortschreibung unseres Modells und Anpassung der mittelfristigen Schätzungen erhöht sich der faire Wert der Aktie auf 75,00 Euro (zuvor: 63,00 Euro). Unser Rating lautet angesichts der nach wie vor anspruchsvollen Bewertung (EV/EBIT 2021e: Peergroup 17,1x) dennoch 'Halten'.







