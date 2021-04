DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 28. April 2021 (pta027/28.04.2021/16:35) - Mit heutigem Beschluss vom 28. April 2021 hat das Amtsgericht Saarbrücken in dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) den Rechtsanwalt Günter Staab, Gutenbergstraße 23, 66117 Saarbrücken, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat durch den heutigen Beschluss zudem der ItN Nanovation AG ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die ItN Nanovation AG untersagt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind.

Rückfragehinweis

ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf

Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: ir@itn-nanovation.com (mailto:ir@itn-nanovation.com) http://www.itn-nanovation.com

Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Provinzialstr. 106, 66806 Ensdorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Lutz Bungeroth Tel.: +49 (0) 683112 69 85-0 E-Mail: lutz.bungeroth@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

