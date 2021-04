Everfuel treibt seine ehrgeizige Expansionsstrategie voran: Am Dienstagabend hat die Nel-Beteiligung ihren Plan für ein schwedisches Wasserstoff-Tankstellennetz vorgestellt. Das noch junge Unternehmen plant bis Ende 2023, insgesamt 15 strategisch positionierte Tankstellen für den emissionsfreien Transport zu errichten. Die Chancen stehen gut, dass auch Nel davon profitieren wird.Im Rahmen einer groß angelegten Investitions-Offensive will Everfuel 1,5 Milliarden Euro in die Entwicklung der grünen ...

