LONDON, ONTARIO - 28. April 2021 - Sernova Corp. (TSX-V:SVA)(OTCQB:SEOVF)(FWB/XETRA:PSH), ein führendes Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das Therapiemethoden der regenerativen Medizin entwickelt, gab heute die Höhepunkte seiner ersten virtuellen KOL-Veranstaltung (KOL=Key Opinion Leader/wichtige Meinungsbildner) zu Schilddrüsenerkrankungen bekannt.

Den Mittelpunkt der KOL-Veranstaltung bildete ein Vortrag von Dr. Sam Wiseman, einem führenden Chirurgen und international anerkannten Experten für die Behandlung von Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenerkrankungen. In seinem Vortrag sprach Dr. Wiseman über die aktuellen Therapiemethoden und das Potenzial eines neuartigen Zelltherapie-Ansatzes für die Behandlung der postoperativen Hypothyreose unter Einsatz von Sernovas Cell Pouch. Im Anschluss an den Vortrag fand eine Frage-Antworten-Runde mit den Teilnehmern der Veranstaltung statt.

"Ich freue mich sehr über dieses Programm, weil wir als Chirurgen damit in der Lage sind, unseren Patienten eine Therapiemöglichkeit anzubieten, mit der eine postoperative Hypothyreose und damit die lebenslange Abhängigkeit von Schilddrüsenmedikamenten vermieden werden könnte", erklärt Dr. Sam Wiseman. "Unsere präklinische Studie, in der die Transplantation von menschlichem Schilddrüsengewebe in die von Sernova entwickelte Cell Pouch untersucht wurde, hat vielversprechende Ergebnisse geliefert. Ich denke, dass dieser faszinierende neue Ansatz einen entscheidenden Schritt in Richtung einer völlig neuartigen Therapiemöglichkeit zur Behandlung einer Hypothyreose im Anschluss an eine Thyreoidektomie darstellt."

Dr. Wisemans Vortrag und die nachfolgende Frage-und-Antwort-Runde sind unter www.youtube.com/watch?v=v8glmmeNrO8 abrufbar.

ÜBER DAS VON SERNOVA ENTWICKELTE SCHILDDRÜSEN-PROGRAMM

Sernovas Ansatz in der Behandlung der postoperativen Hypothyreose besteht darin, einen Teil der operativ entfernten Schilddrüse in eine vorimplantierte und vaskularisierte Cell Pouch zu transplantieren und so die Schilddrüsenfunktion wiederherzustellen. Die aus Fördermittel der British Columbia Transplant Foundation finanzierte und in Zusammenarbeit mit Dr. Wiseman durchgeführte präklinische Proof-of-Concept-Studie wird zur rascheren Umsetzung von Sernovas Plänen im Hinblick auf eine klinische Bewertung dieses neuartigen Ansatzes beitragen. Das übergeordnete Behandlungsziel von Sernova ist der Erhalt der Schilddrüsenfunktion und die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Therapien.

Die Thyreoidektomie ist häufig in der Tumorbehandlung sowie in der Behandlung von gutartigen (nicht krebsartigen) Erkrankungen wie Knoten- oder Kropfbildung und Hyperthyreose das Mittel der Wahl. Laut Schätzung werden in den USA jährlich rund 150.000 Thyreoidektomien durchgeführt, wobei bei den meisten Personen, die sich einer Schilddrüsenoperation unterziehen, letztendlich eine gutartige Erkrankung diagnostiziert wird. Patienten, die sich einer operativen Entfernung der gesamten Schilddrüse unterziehen, und auch viele Patienten, bei denen eine partielle Thyreoidektomie durchgeführt wird, benötigen postoperativ eine lebenslange orale Schilddrüsenhormon-Ersatztherapie.

Eine postoperative Schilddrüsenhormon-Ersatztherapie kann bei sorgfältiger Überwachung wirksam sein. Einige Patienten können jedoch schwerwiegende Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, starke Müdigkeit und Depressionen entwickeln, was sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt und erhebliche Kosten für das Gesundheitssystem verursacht. Wir sind der Meinung, dass die von Sernova entwickelten neuen Therapiestrategien zur Behandlung der postoperativen Hypothyreose das Potenzial haben, einen wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin, bei denen ein medizinisches Gerät und immungeschützte therapeutische Zellen (d. h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen, von Stammzellen gewonnene Zellen und Gewebe) verwendet werden, um die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern, die durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen behandelt werden, die im Körper fehlen oder unzureichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

